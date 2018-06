Após encontro com caminhoneiros, governo recua e agora diz que vai revogar nova tabela de fretes

Para atender empresários, ANTT publicou preços mínimos com redução média da 30% nesta quinta. Texto não agradou aos motoristas e horas depois, ministro admite que ela será mudada novamente

No mesmo dia em que anunciou uma nova tabela com o preço mínimo do frete para o transporte rodoviário de cargas, o governo, após se encontrar com caminhoneiros, diz que ela será revogada nesta sexta-feira (8).



De acordo com a assessoria do Ministério dos Transportes, com a decisão, a tabela publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 30 de maio estará valendo até uma nova tabela ser elaborada pela agência.



Ainda segundo a assessoria, a decisão foi tomada após reação dos representantes dos caminhoneiros com a publicação do documento nesta quinta-feira. A categoria se reúne com o governo na manhã desta sexta-feira na sede da ANTT em Brasília.



A tabela que foi divulgada nesta quinta foi elaborada porque, de acordo com ANTT, a anterior, publicada no dia 30, estava confusa. O documento que será revogado previa valores de frete por quilômetro rodado combinado com o número de eixos dos caminhões e a possibilidade de negociação do frete de retorno entre o contratante de origem e o transportador.



O Ministro do Transporte, Valter Casimiro, disse em coletiva de imprensa, antes da decisão de revogar o documento, que a nova tabela foi acordada com o setor do agronegócio, setor de cargas e combustível e representantes dos caminhoneiros. Ela falou que ela trazia uma redução média de 20% no preço do frete vem relação à tabela anterior.



A criação de uma tabela de preço mínimo para o frete foi uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação da categoria que durou 11 dias e resultou em prejuízos em diversos setores da economia e em desabastecimento de combustíveis, alimentos, entre outros produtos.