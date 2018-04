Após duas décadas, obras da estação 106 Sul serão retomadas

Intervenções podem somar até R$ 18 milhões. Expectativa do GDF é entregar outras duas estações até o fim do ano

Depois de 20 anos parada, a construção da estação de metrô da 106 Sul será retomada pelo governo local. A ordem de serviço foi assinada ontem (3) pelo Executivo, que prometeu entregar a obra até o final de 2018.



Orçadas em mais de R$ 18 milhões, as intervenções no local compreendem a finalização e a construção de passagem subterrânea para pedestres (sob os Eixinhos e o Eixão) e acessos em superfície. Além disso, sistemas e equipamentos de circulação vertical, elevadores e escadas rolantes serão instalados. Cerca de 2,5 mil usuários serão beneficiados com a nova estação.



Questionado sobre a demora na retomada das obras relacionada à mobilidade, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) afirmou que isso não depende apenas do GDF. "Essas obras precisam de recursos federais", explicou.



Além da estação da 106 sul - que será chamada de Cine Brasília, o metrô deve inaugurar outras duas estações até o final deste ano. Uma delas é a da 110 sul, que já teve as obras iniciadas e terá custo de R$ 23 milhões.



Fora do Plano Piloto, a construção da estação na EPTG foi retomada. A expectativa é que ela seja entregue no começo do próximo semestre. Neste caso, o orçamento atingiu R$ 2,5 milhões.



A retomada dessas obras acontece poucos meses depois de o governo federal liberar mais de R$ 300 milhões para o Metrô-DF.



O GDF também prometeu a expansão os trilhos na região de Samambaia e modernização de todo o sistema.