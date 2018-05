Após ataque a três bancos, Goiás cria força-tarefa para investigação

Um grupo de criminosos realizou uma onda de assaltos na madrugada desta terça-feira (8) em Ipameri, município do Goiás. Eles explodiram caixas eletrônicos de três agências bancárias, além de assaltar uma agência do Correios e uma joalheria. A Secretaria de Segurança Pública do estado criou uma força-tarefa para investigar o caso.De acordo com as apurações preliminares, o grupo estava fortemente armado e usavam dois veículos - uma caminhonete Hilux e um ix35. Ninguém ficou ferido durante os ataques.Os investigadores ainda não sabem quantas pessoas participaram do crime. O próximo passo será analisar as câmeras de monitoramento dos estabelecimentos e das ruas.