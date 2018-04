Após acordo, manifestantes desocupam tríplex atribuído a Lula

Ocupação ocorreu na manhã desta segunda-feira (16) por militantes do MTST e Frente Povo Sem Medo.

Os manifestantes que ocuparam o triplex atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16), desocuparam o local após negociação com a Polícia Militar. A ocupação durou cerca de quatro horas e tinha sido liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pela Frente Povo Sem Medo.



Segundo a administradora do condomínio, o grupo quebrou o portão do estacionamento e pularam as grades para conseguir forçar sua entrada no Edifício Solaris. Como ocorreram danos ao prédio, será registrado um boletim de ocorrência na Delegacia Sede da cidade. Após a desocupação, a Polícia Militar começou uma vistoria pelas dependências do prédio.



Os manifestantes chegaram ao local por volta das 8h30. "Se o triplex é do Lula, podemos permanecer. Se não é, por que ele está preso?" diziam os apoiadores do ex-presidente. Segundo os organizadores, mais de 50 pessoas permaneceram dentro do triplex, e outros 100 manifestantes ficaram em frente ao prédio.



O protesto aconteceu nove dias depois que Lula se entregou para a Polícia Federal, após ser condenado por receber propina da construtora OAS, que pagou R$ 2,2 milhões por meio da entrega do triplex e reformas no imóvel.