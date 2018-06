Após 4 meses da MP para imigrantes, estado de Roraima segue em crise

Governo liberou R$ 190 milhões para ações no estado, mas o recurso não chega aos municípios diretamente, limitando a gestão

A vigência da Provisória (MP) editada pelo governo federal para atenuar impactos da crise migratória de venezuelanos em Roraima completou quatro meses no último sábado (16). A situação de desassistência, no entanto, ainda permanece, conforme relatório do Ministério Público Federal no estado (MPF-RR).



O texto decretou emergência social e determinou a ampliação de medidas de assistência para o acolhimento e atendimento em áreas como saúde. Como forma de viabilizar as ações, foi disponibilizado com liberação gradual o recurso de R$190 milhões. O valor é aplicado por comitê de auxílio de imigrantes, e não foi distribuído aos municípios de Boa Vista e Pacaraima, onde estão os abrigos, o que limita a gestão.



Relatório do MPF-RR publicado no final de maio destaca que no município de Pacaraima há apenas uma ambulância para atender não só imigrantes, mas todos os 12 mil habitantes da região. "Não bastasse, essa única ambulância às vezes se encontra em Boa Vista, realizando remoções, outras vezes encontra-se em manutenção sem possibilidade de uso. Alguns militares afirmaram que, em situações graves, promoveram remoções de abrigados em seus próprios veículos particulares", detalha o documento.



O MPF-RR diz ainda haver "inaceitável insegurança sanitária" em abrigos que atendem imigrantes indígenas. Em um eles, abrigo Jonokoida, os gestores não acompanham casos de enfermos e que muitos apresentavam doenças, sem atendimento.



Investimento

A Força-Tarefa de Logística Humanitária de Roraima coordenada pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial, afirmou em nota que já investiu R$36,4 milhões no estado - sendo, R$34 milhões para compra de contêineres provisórios para abrigo; R$2 milhões em materiais de cozinha e limpeza; e R$400 mil para o deslocamento de militares.



Foram utilizados para a força-tarefa equipes da Base de Apoio Logístico do Exército do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o grupo, são realizadas vistorias diárias nos abrigos.



Está prevista para a manhã desta segunda-feira (18) uma visita do presidente Michel Temer ao estado.Ele estará no Posto de Triagem e Posto de Atendimento Avançado em Saúde de Pacaraima.



Fluxo

De acordo com levantamento do realizado pela prefeitura de Boa Vista, região mais afetada, mais de 12 mil venezuelanos entram no Estado mensalmente - destes, cerca de 22% (2.700) permanecem no município e 19% (500) ficam totalmente desassistidos. O total da população imigrante na capital representa 7,5% dos habitantes.



Há oito abrigos no município, que atendem 3.600 venezuelanos. De acordo com a prefeitura, seria necessário construir um abrigo por mês para atender a demanda de desabrigados.



A prefeitura afirma que houve aumento de 14% nos atendimentos do Hospital da Criança, e que nas Unidades Básicas de Saúde imigrantes representam 47% da demanda.



Ainda de acordo com a prefeitura, pesquisa de opinião realizada entre os imigrantes apontou que 82% dos chefes de família pretendem trazer seus familiares que estão na Venezuela para o Brasil e 65% estão desempregados.



Fechamento da fronteira

Tramita do Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido do governo de Roraima ao governo federa para fechar temporariamente a fronteira ou limitar o ingresso dos venezuelanos em território nacional por meio do estado. A solicitação inclui ainda a transferência de recursos adicionais para suprir custos que o governo estadual vem suportando para a prestação de serviços públicos aos imigrantes.



Em audiência de conciliação realizada em maio, a ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Gracie Mendonça, afirmou que o governo federal não irá determinar o fechamento da fronteira.



"Todos os esforços vêm sendo empreendidos no sentido de dar assistência possível, dentro de uma realidade de escassez de recursos. O estado apresentou uma proposta em que pretende obter novos recursos. O compromisso assumido foi de que a proposta seja submetida a todas as pastas ministeriais envolvidas, mas deixando muito bem colocado que não há a menor possibilidade de se ter o fechamento das fronteiras. Esse aspecto é inegociável para o governo brasileiro", afirmou na ocasião.