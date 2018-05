Apesar de alta do dólar, Petrobras vai reduzir preço da gasolina pelo 4º dia

O custo do diesel nas refinarias segue congelado em R$ 2,1016, conforme anunciado na quarta-feira (23)

Apesar do dólar ter subido na véspera e em meio à greve dos caminhoneiros, a Petrobras definiu nesta sexta-feira (25) uma redução de 0,31% para preço de gasolina comercializada nas refinarias, que vale a partir deste sábado (26).



Será a quarta redução consecutiva de preço no produto. Com a redução, o preço do litro na gasolina A nas refinarias passará de R$ R$ 2,0160 para R$ 2,0096 neste sábado.



Na primeira baixa que promoveu na semana, Pedro Parente, presidente da estatal, justificou a decisão por conta da queda de 1,35% do preço do dólar, na véspera. Nesta quinta-feira (24), a moeda americana subiu 0,64%; nesta sexta, mais 0,55%.



Em maio, já foram anunciadas 12 altas e cinco quedas no preço da gasolina.



Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,1016, conforme anunciado pela Petrobras na quarta, um "gesto de boa vontade" da empresa para parar a greve, que prejudica o abastecimento de alimentos, insumos e combustível.



A paralisação, que está em seu quinto dia, provoca "apagão" de combustíveis nos postos pelo país.