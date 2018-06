Apenas 16 a cada mil habitantes é doador de sangue, afirma Ministério

De acordo com os dados da pasta, a maior parcela de quem colabora com os bancos são jovens, entre 18 e 29 anos

No Dia Mundial da Doação de Sangue, celebrado nesta quinta-feira (14), o Ministério da Saúde reforçou os dados de doadores no Brasil. De acordo com a pasta 1,6% da população colabora com os bancos de doação de forma regular - uma proporção de 16 para cada mil habitantes.



A tendência nos meses que marcam a metade do ano é de uma redução nos estoques em todos os 32 hemocentros do país. A situação é motivada pelo período de férias e inverno. O governo federal realizará campanha de doação neste período.



Ainda de acordo com os dados do ministério, foram registrados 3,3 milhões de doadores ao longo do ano de 2017, o que resultou em 2,8 milhões de transfusões de sangue.



A maioria dos doadores são jovens, entre 18 e 29 anos. A faixa etária representa 42% do total.



Como doar

A doação pode ser feita por pessoas de 16 a 69 anos, com peso mínimo de 50kg. Os menores, precisam apresentar autorização dos responsáveis.



O doador deve estar descansado, sem ingestão de bebida alcoólica em um jejum de 12 horas antes da coleta.