11 aeroportos do país estão sem combustível

Nas capitais, falta querosene de aviação em Brasília, Palmas, Vitória, Goiânia, Recife e Maceió

Ao menos 11 aeroportos brasileiros estão sem combustível nesta sexta-feira (25). Entre os administrados pela Infraero, o querosene de aviação acabou em 10 deles, de acordo com estimativas da estatal feita às 13h. O aeroporto de Brasília, que é privado, também está sem combustível.



Com a greve dos caminhoneiros, que chega ao quinto dia, esses terminais não receberam querosene para abastecer os aviões e os veículos que circulam no local.