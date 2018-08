Anvisa aprova novo medicamento contra o câncer de próstata

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do medicamento Xtandi (enzalutamida) para o tratamento de homens com câncer de próstata não metastático resistente à castração. O produto será comercializado na forma farmacêutica de cápsula gelatinosa, com concentração de 40 miligramas (mg).

Estudos realizados pela indústria apontam que o medicamento reduziu em 70,8% o risco de agravamento da doença quando comparado ao placebo, além de ter aumentado a mediana da sobrevida livre de metástases de 14,7 meses (no grupo placebo) para 36,6 meses.

O produto tem registro na Anvisa desde dezembro de 2014, quando teve indicação aprovada no tratamento de adultos assintomáticos ou ligeiramente sintomáticos. Ele também pode ser recomendado como terapia em pacientes que já tenham se tratado com docetaxel.