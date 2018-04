Antigo Dops em BH será memorial de Direitos Humanos

Como o edifício do Dops foi tombado pelo Iepha-MG (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) em 2015, as intervenções deverão ser realizadas conforme as diretrizes existentes para a proteção ao patrimônio.

O edifício onde funcionou o antigo Dops (Departamento de Ordem Política e Social) em Belo Horizonte (MG) será o Memorial dos Direitos Humanos Casa da Liberdade. O projeto é do governo de Minas Gerais e foi apresentado nesta terça-feira (9).A criação do memorial foi recomendada no relatório final da Comissão da Verdade em MG, apresentado em dezembro de 2017. Durante a ditadura, as estruturas do Dops foram utilizadas para prisão e tortura de militantes e opositores. O edifício é um dos 98 locais em Minas Gerais utilizados para a repressão, conforme aponta o relatório da Comissão da Verdade.De acordo com o projeto, o Memorial dos Direitos Humanos Casa da Liberdade terá salão para exposições e eventos culturais, espaços para oficinas e seminários, salas para reuniões e um centro de pesquisa sobre a história política do país que reunirá documentos de repressão produzidos tanto no período da ditadura militar como do Estado Novo.