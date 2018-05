ANP: crise dos combustíveis é a maior em 21 anos e normalização ocorrerá em uma semana

A atual crise de desabastecimento de combustíveis no Brasil após nove dias de greve de caminhoneiros contra os preços do diesel é a maior ao menos desde a abertura do mercado de petróleo do país, em 1997, quando o governo acabou com o monopólio da Petrobras no setor, disse à Reuters o diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Aurélio Amaral.

Ele acrescentou que, após acordo do governo para acabar com a manifestação, que incluem uma redução dos preços do diesel em R$ 0,46 e um congelamento por 60 dias, seguido por reajustes mensais, a situação começa a melhorar em alguns Estados, embora esteja ainda longe do ideal e uma normalização possa demorar pelo menos uma semana.



"Essa é a maior desde a abertura do setor em 1997", disse Amaral.

Ele afirmou que em São Paulo, onde estão as principais refinarias, a situação segue "bem complicada", porque ainda há muitos bloqueios e caminhoneiros que resistem em encerrar o movimento.