Ambulantes montam comércio próximo a sede da PF

Comerciantes pretendem vender produtos aos manifestantes que estão em frente à sede da PF em Curitiba

Vendedores ambulantes tomaram a rua lateral à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso para cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Ainda no último sábado (7), o vendedor Miguel Pacheco trouxe pelo menos 500 cocadas e diversos sanduíches para vender ao manifestantes. Sem dizer em que votou, o ambulante disse que se sentia feliz por estar podendo ganhar um dinheiro extra, mas triste pelo motivo que estava vendendo lanches na frente da PF.



"Isso foi um golpe. Um golpe político para tirarem o homem da eleição", disse.



A vendedora Eliane Lima também comunga da mesma ideia. Ela trouxe um pernil de porco para assar para os manifestantes petistas. O lanche dela é o mais procurado na frente da Polícia Federal. Eliane, eleitora de Lula, está em todos os protestos que defendem o petista.



"Eu só vendo lanche para o pessoal do Lula. Só o Lula se importa com o povo. Sei que não vou ver ele, mas quero dar meu apoio mesmo de longe", diz ela, que estimava vender até 500 lanches por dia.