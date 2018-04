Aliados fazem vigília e montam proteção a Lula

Lideranças de esquerda prestam solidariedade a ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Tão logo teve seu pedido de prisão decretado pelo juiz Sérgio Moro, o presidente Lula se encaminhou, na noite de ontem (5), ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde lideranças políticas do PT (Partido dos Trabalhadores) e demais partidos fizeram discursos inflamados sobre a situação política do país.



"Aqueles que falam em impunidade esquecem que tem uma quadrilha hoje no Planalto. Isso faz parte do golpe que começou quando me tiraram da presidência mesmo sem ter cometido nenhum crime e mesmo com meus 54 milhões de votos", disse a ex-presidente Dilma Rousseff do lado de fora do prédio, em cima de um caminhão de som.



Militantes bloquearam as ruas no entorno do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de São Bernardo do Campo, e entoaram palavras de ordem contra a prisão de Lula.



Líderes de movimentos sociais afirmaram que irão impedir uma eventual chegada da polícia para deter o presidente.



"Vamos impedir a prisão de Lula pois, se os juízes não respeitam a Constituição, nós não temos que nos curvar a eles. Caso cheguem aqui, nós, a CUT, os sem-teto e a juventude, vamos enfrentar" ameaça Antônio Carlos Silva, da diretoria do PCO.



Dentro do edifício, nomes como a deputada federal Luiza Erundina, a senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho e os governadores Camilo Santana (Ceará) e Wellington Dias (Piauí), prestaram solidariedade a Lula.



"O juiz Sérgio Moro precipitou tudo porque tem obsessão pelo presidente Lula, ficou com medo do pedido de liminar encaminhado ao Supremo e tentou antecipar tudo. O povo não aceita e está vindo para o sindicato fazer uma vigília. Só uma grade mobilização irá tirar o país dessa crise" diz o senador Lindbergh Farias.



A prisão de Lula se tornou possível após votação do STF (Supremo Tribunal Federal) na última quarta-feira (4) que decidiu, por seis votos a cinco, a rejeição do habeas corpus encaminhado pela defesa do presidente.



O presidente ainda tem etapas jurídicas a percorrer antes de ser considerado culpado, mas os ministros do Supremo entenderam que a sua detenção após ser condenado em segunda instância não afeta a presunção de inocência até trânsito em julgado, garantida pela Constituição.



"Estão chancelando uma condenação sem provas e seletiva. O país inteiro viu do que o atual presidente foi acusado e ele ainda continua no Planalto, assim como o senador Aécio Neves, pego em gravação telefônica, mas que ainda está na cadeira de senador" acusa o pré-candidato à presidência pelo PSOL e líder do MTST, Guilherme Boulos.



O presidente chegou a aparecer na janela do sindicato para acenar aos apoiadores. Ele deve se entregar até as 17h na sede da Polícia Federal de Curitiba (PR). Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão, ficará em cela especial e não será algemado.