Agentes de presídio de Curitiba são feitos reféns há três dias

Detentos da Casa de Custódia de Curitiba (PR) mantêm quatro agentes penitenciários como reféns há três dias. O rapto ocorreu durante um princípio de motim, no domingo.

Os funcionários foram rendidos ao fazer a contagem dos presos da Galeria 1. Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), um quinto agente que estava sob o controle dos detentos rebelados foi libertado poucas horas após o início do motim, com ferimentos leves.

A rebelião não se espalhou para as outras duas galerias da Casa de Custódia e, agora, especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) negociam a libertação dos reféns com os amotinados.