Africanos resgatados no Maranhão pedem refúgio ao governo brasileiro

A embarcação que levava os 25 imigrantes estava à deriva em São José de Ribamar no último sábado (19)

Os africanos resgatados em alto mar em São José de Ribamar, no Maranhão, solicitam refúgio ao governo brasileiro. Ao todo, os 25 imigrantes estão em um abrigo público em São Luís. Eles afirmam passar por dificuldades no país de origem.



As investigações apontam que os africanos devem ter sido vítimas de coiotes (que operam transporte ilegal). Todos são homens entre 19 e 35 anos. Eles partiram do Senegal, Nigéria, Guiné, Serra Leoa e Cabo Verde.



O pedido de refúgio está sendo analisado com o acompanhamento da Polícia Federal (PF) e da Defensoria Pública da União (DPU). Como apenas um deles fala português, universitários voluntários estão auxiliando nas negociações.



O resgate foi realizado no sábado (19), quando a embarcação que levava os imigrantes estava à deriva. Além dos africanos, haviam dois brasileiros no grupo. A maioria deles apresentava quadro de desidratação.

A Polícia Federal está averiguando possíveis ocorrências de crimes praticados contra o grupo, relacionados a sua vinda ao Brasil. A PF também avalia a situação jurídica dos mesmos no país





