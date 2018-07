Aeroportos ainda registravam atrasos na manhã deste sábado

Depois de uma sexta-feira (20) com mais de 200 voos atrasados e mais de 20 cancelados em várias cidades do país, o funcionamento dos aeroportos na manhã deste sábado (21) ainda tentava voltar à normalidade.

De acordo com nota divulgada pela Aeronáutica, uma falha no radar provocada por instabilidades na "transição do fornecimento de energia elétrica do abastecimento comercial para o do gerador próprio" foi a causa do problema. Ainda segundo a nota, as instabilidades foram registradas às 23h30 de quinta-feira (19) e às 4h30 e 10h30 de sexta. "O abastecimento de energia elétrica foi normalizado ao meio-dia", diz o documento. No entanto, os reflexos permaneceram ainda no sábado.

A professora Sandra Chagas estava em São Luís (MA) e pretendia chegar a São Paulo, depois de uma conexão em Brasília, às 22h20 de sexta-feira. No entanto, às 10h00 de sábado ela ainda aguardava o voo na capital do país. "Nos forneceram hospedagem e o jantar, mas o atendimento em terra foi caótico. Não havia informações, é tudo no grito e os funcionários estavam completamente perdidos. O problema é que não existe um plano contingencial para esses casos", relatou a professora.

A Eletropaulo informou que não detectou falha no fornecimento de energia no endereço do radar.

Entre as cidades que relataram atrasos estão São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Luiz e Curitiba.

Tarde adentro

O cancelamentos e atrasos de voos invadiram a tarde deste sábado.



O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda registrava filas e atrasos às 14h. Relatos de passageiros davam conta, também, de cancelamentos e esperas nos aeroportos de Salvador e Brasília.



* Atualizada às 14h20