Aeroporto de Brasília recebe combustível, mas reserva acaba às 16h deste domingo

27.05.2018 12:00

Segundo a Inframerica, se não chegar mais carregamento, além dos 600 mil litros de querosene de sábado (26), estoque se esgota novamente

A situação ainda é crítica no Aeroporto Internacional de Brasília. Este domingo (27) começou com três voos cancelados e sem nenhum atraso. Mas o terminal não tem combustível suficiente para regularizar o seu funcionamento.



Perto do meio-dia, quatro caminhões escoltados pelo Exércio começaram a deixar o bloqueio na BR-040 em direção ao aeroporto de Brasília. No total, já foram recebidos 10 caminhões com diesel para aeronoves neste domingo. Ainda não há previsão a que hora o combustível estará disponível para as aeronaves. Segundo a responsável pelo terminal, Inframerica, o aeroporto só tem combustível até as 16h deste domingo.



Nesse sábado (26), 10 caminhões-tanque com capacidade para 60 mil litros de querosene cada foram escoltados das estradas do Entorno, pela Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, até o aeroporto. A quantia representa 12,5% da capacidade. A Inframerica estima que, se não houver mais reposição, o combustível acabe até o fim do dia.



Desde terça-feira (22), o Aeroporto de Brasília está sem abastecimento regular de combustível. E na sexta (25), o estoque de querosene acabou. Até então, o último caminhão-tanque que abasteceu o aeroporto tinha chegado na quinta (24), por volta das 15h.



Com a falta de combustível o terminal teve vários voos 40 cancelados neste sábado. A orientação da Inframerica é de que os passageiros procurem suas companhias aéreas e confirmem se seus embarques estão mantidos.