Acordo com caminhoneiros vai custar R$ 5 bilhões ao contribuinte

O ministro da Secretaria, Carlos Marun, informou que esta é a estimativa de perdas aos cofres públicos das concessões feitas à categoria para o fim da greve, que levam a um início de 'apagão' nos transportes e abastecimento

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, informou que o acordo fechado com os caminhoneiros, na véspera, para pôr fim à greve, vai custar R$ 5 bilhões aos cofres públicos.



O dinheiro sair do cancelamento de outras despesas do Orçamento, que não foram especificadas.



Após quatro dias de paralisação, que levou a um início de um "apagão" nos transportes e no abastecimento do país, o governo aceitou, na quinta-feira (24), atender a 12 reinvindicações do setor, entre elas, a que pedia previsbilidade no preço do diesel, que, antes da paralisação, havia subido 12 vezes em 17 dias.



Para garantir isso, o governo aceitou subsidiar o diesel. Ficou acordado que, neste primeiro mês, o preço do combustível, como anunciado pela estatal na quarta-feira (23) será reduzido em 10% nas refinarias e ficará fixo em R$ 2,10 por litro. Os custos da primeira quinzena com a redução, estimados em R$ 350 milhões, serão pagos pela Petrobras.



As despesas dos 15 dias restantes ficarão com a União como compensação à petrolífera. Entretanto, se a estatal, nesse período, resolver baixar os preços em função da melhora das cotações do petróleo e do dólar, essa diferença será um crédito para o governo subsidiar em outros dias. No fim de cada 30 dias, a estatal fará uma média e fixará um novo preço para o diesel, que seguirá estável naquele mês.





O governo também reafirmou que reduzirá a zero a Cide (imposto) cobrada sobre o diesel, ao custo de R$ 3 bilhões. Porém, segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, isso só será feito após a aprovação do projeto de lei que restabeleceu a tributação sobre a folha salarial em 28 setores. Ele passou na Câmara dos Deputados na quarta-feira à noite. O setor de transporte não terá essa reoneração, outro dos pleitos da categoria atendidos pelo governo.



Também ficaram acertados reajustes a cada três meses da tabela de preços dos fretes e garantia aos autônomos de 30% dos serviços de frete contratados pela Conab, entre outras iniciativas.



A eliminação do PIS/Cofins sobre o diesel, que era a principal bandeira de parte da categoria, não fez parte do acordo.



Esse custo, porém, pode ser mais elevado. Se o dólar ou o petróleo subirem muito, a Petrobras precisaria aplicar reajustes mais fortes sobre o diesel, e o subsídio pode sair mais caro do que o previsto inicialmente. Além disso, como ficou acordado que haverá uma nova reunião, após uma trégua de 15 dias, a categoria pode aumentar as exigências, elevando o custo para o bolso do contribuinte.





"O mercado vai interpretar que voltamos a ter controle de preços. É uma solução velha, igual ao governo", disse o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires.







