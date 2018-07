Acidente deixa 53 feridos e pelo menos oito mortos em MG

Pelo menos oito pessoas morreram e 53 ficaram feridas em um acidente envolvendo dez veículos, na BR-251, em Minas Gerais. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 8h30, no município de Francisco Sá, a 475 quilômetros de Belo Horizonte.

Cinco carros, quatro caminhões e um ônibus bateram, gerando um incêndio. Três pessoas morreram carbonizadas em seus veículos. O trânsito na estrada foi interrompido por causa do fogo e da operação de resgate.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos atingiu o fundo de um ônibus, gerando o engavetamento. Porém, segundo a PRF, um dos veículos envolvidos estava carregado Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o que causou incêndio e explosões ao local. As chamas foram debeladas por volta das 11h40.