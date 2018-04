Ação do MPF-GO defende a prática da 'cura trans'

No documento, promotor alega que a punição cria 'limitações sem amparo legal' à atividade de psicólogos

Uma Ação Civil Pública (ACP) assinada pelo procurador Ailton Benedito de Souza do Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO) pede a anulação da resolução do Conselho Federal de Psicologia que proibiu a prática conhecida como 'cura trans'. O documento alega que os conselheiros "extrapolaram os limites do seu dever-poder de regulamentar a profissão".



No dia 30 de janeiro o Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou uma resolução onde determina que psicólogos não poderão mais tratar pacientes travestis ou transexuais como doentes. O texto impõe que quem desobedecer a regra pode ser advertido e levar multa ou ter o direito de exercício profissional suspenso ou o registro profissional cassado.



Na manifestação contrária à punição, o promotor diz que a resolução "cria limitações sem amparo legal à atividade profissional" dos psicólogos e "feriu a liberdade do exercício profissional e de expressão intelectual, científica e comunicativa dos psicólogos, protegidos pela Constituição da República".



O promotor pede ainda que seja cobrada multa diária de R$ 200 mil ao CFP, caso chegue a punir algum psicólogo pela prática da 'cura trans'.



Resolução

A regra em vigência pelo Conselho Federal considera irregular uma série de práticas. Entre elas incentivar ou realizar terapias de conversão ou reorientação de identidade de gênero de transexuais e travestis; estimular discriminação ou preconceito em relação a transexuais e travestis; omisão diante de discriminação de transexuais e travestis e uso de técnicas psicológicas para criar, manter ou reforças preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações.