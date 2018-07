Ação de polícias civil e militar resulta na prisão de 170 pessoas em Minas

Uma ação conjunta das polícias civil e militar em Minas Gerais prendeu 170 suspeitos de participação em crimes nos últimos três meses. Batizada de Operação Regresso, a mobilização consiste na captura de foragidos do sistema prisional ou pessoas que deveriam estar presas temporariamente.

"Trata-se de alvos contumazes na prática de crimes violentos, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo com explosão de caixa eletrônico", garantiu o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil, delegado Carlos Capistrano.

Entre os mandados judiciais já cumpridos, com a ajuda do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), há autorizações para prisões temporárias, preventivas e de recaptura em todas as regiões do estado. Integrantes de diferentes facções criminosas foram presos.