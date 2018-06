Acampamento pró-Lula sofre novo atentado, dizem militantes

A Polícia Militar de Curitiba (PR), foi acionada no final da manhã de hoje para registrar uma ocorrência no Acampamento Marisa Letícia. Há dois meses, o local reúne militantes favoráveis à libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na carceragem da Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Conforme relatos de testemunhas, um grupo voltava de militantes voltava do ato Bom Dia, Lula, quando teria sofrido uma tentativa de atropelamento. Eles estavam na rotatória do Santa Cândida quando um carron, "cantando pneus", iniciou uma perseguição.

Na porta do acampamento, o motorista teria parado, sacado uma arma e ameaçado voltar "para matar esses vabagundos". O caso será apurado pela Polícia Civil, que deve usar imagens das câmeras de segurança instaladas no local para identificar o autor da ameaça.