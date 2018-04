Acaba hoje prazo para declarar imóvel no exterior

Documento é obrigatório para quem possui patrimônio acima de US$ 100 mil fora do Brasil

Brasileiros que possuíam imóveis com valor superior a US$ 100 mil até dezembro de 2017 no exterior tem até às 18h desta quinta-feira (5) para apresentar a Declaração Anual de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) ao Banco Central.



O documento é obrigatória para todos que proprietários de patrimônio como imóveis, depósitos e moeda estrangeira, entre outros, em outros países.



A declaração tem apenas caráter informativo. Não há cobrança de tributos. Entretanto, quem não entregá-la ou prestar informações falsas ou incorretas fica sujeito a multa, que pode chegar a R$ 250 mil em caso de fraude.



O Banco central informou que em caso de suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação e evasão de divisa, a instituição repassará as informações à Polícia Federal.



A declaração está disponível no site do Banco Central.



*Com informações da Agência Brasil