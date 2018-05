ABPA diz que ração e frangos seguem barrados em 22 Estados

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou nesta segunda-feira (28) que os bloqueios dos caminhoneiros seguem impedindo o fluxo de produtos, aves e ração para a avicultura e a suinocultura do Brasil.

Levantamento feito pela entidade junto a seus associados, caminhões com rações, insumos para a produção da alimentação animal (como milho e soja) e outros produtos são impedidos de circular em mais de 300 pontos de 22 Estados pelo País.

"Além dos bloqueios, há relatos de ameaças a motoristas que querem deixar a paralisação", diz a nota.

Segundo o órgão, a mortandade continua crescendo nos polos de produção pelo país. "Desde o início da greve, são quase 70 milhões de aves mortas. Volumes próximos de 120 mil toneladas de carne de frango e de carne suína deixaram de ser exportados", acrescenta.

O órgão aponta que o risco ambiental cresce. "Os animais mortos são colocados em composteiras nas próprias propriedades, mas o sistema já está no limite. O risco ambiental e de saúde pública é crescente. Cerca de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos ainda estão em risco de morte como consequência direta dos bloqueios", acrescentou.



A entidade subiu o tom ao cobrar uma solução rápida do governo."A situação é alarmante para todo o setor. A continuação dos bloqueios para produtos alimentícios, rações e animais são um grave risco para o país e exigem uma ação forte e imediata do governo.Não é mais possível esperar", conclui.