Abcam pede que caminhoneiros retirem as interdições nas rodovias

A decisão é uma reação ao uso das Forças Armadas para a desobstrução das entradas

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) divulgou nota nesta sexta-feira (25) recomendando que a categoria desbloqueie as rodovias dos estados. A decisão foi formulada após o presidente Michel Temer anunciar o uso das Forças Armadas para liberar as estradas.



"Após o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, no início da tarde desta sexta-feira, 25, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros – Abcam, preocupada com a segurança dos caminhoneiros envolvidos, vem publicamente pedir que retirem as interdições nas rodovias, mas, mantendo as manifestações de forma pacífica, sem obstrução das vias", consta na nota, assinada pelo presidente da entidade, José Fonseca Lopes.



Ainda de acordo com a comunicado, a categoria já demonstrou resistência. "Já mostramos a nossa força ao Governo, que nos intitularam como minoria. Conseguimos parar 25 estados brasileiros com mais de 504 interdições".









A entidade voltou a ressaltar que não concorda com a negociação feita entre o Executivo, empresas e outras associações e federações que representam os caminhoneiros para por fim à greve. "Vale lembrar que a Abcam continua sem assinar qualquer acordo com o Governo e mantém o pedido de retirada do PIS/Cofins sobre o óleo diesel".