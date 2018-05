Se acordo fosse bom a paralisação já teria terminado, diz associação de caminhoneiros

é usada em situação de emergência, como ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.



"Eu quero anunciar de imediato o plano de segurança para segurar o fim dos graves efeitos do desabastecimento causado no país. Comunico que acionei as forças nacionais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos governadores de cada estado para que façam o mesmo. Não vamos permitir que a população fique sem produtos", disse.



Essa foi a primeira manifestação do presidente da República desde o começo da crise do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Ontem, enquanto os ministros negociam com os representantes da categoria, Temer estava no Rio de Janeiro entregando carros para o conselho tutelar.



Com o não cumprimento do acordo por parte dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer (MDB) anunciou que irá usar as Forças Federais para desobstruir as rodovias . Esse tipo de medida