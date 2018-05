Abcam aceita acordo e pede fim da paralisação

Presidente da associação, José da Fonseca Lopes, considera acordo uma vitória e diz que caminhoneiros podem voltar para casa satisfeitos

A Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) confirmou nesta segunda-feira (28) sua assinatura do acordo para por fim à paralisação dos caminhoneiros, depois que o governo anunciou medidas para congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro.



Em nota, a associação informou que considera o novo acordo uma vitória, já que a medida anterior previa uma redução de apenas 10% por 30 dias. No entanto, a Abcam completa que espera que, até dezembro deste ano, o governo encontre uma solução para que a redução seja permanente.



Para finalizar o comunicado oficial, o presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes, pediu o fim da paralisação e afirmou que os caminhoneiros podem voltar satisfeitos.



"Conseguimos parar este país e sermos reconhecidos pela sociedade brasileira e pelo governo. Nossa manifestação foi única, como nunca ocorreu na história. Seremos lembrados como aqueles que não cederam diante das negativas do governo e da pressão dos empresários do setor", disse Lopes, em comunicado.