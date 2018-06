Abastecimento está normalizado na maioria dos estados

A expectativa é que na próxima semana todos os estados estejam com o fornecimento em dia

O abastecimento de combustíveis líquidos e de GLP (gás de cozinha) está normalizado na maioria dos estados do país, e ao longo da próxima semana, a expectativa é que todos estejam com o fornecimento regularizado.



Na noite de sexta-feira (1), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou um balanço do abastecimento de combustíveis após a crise gerada por causa da paralisação dos caminhoneiros e bloqueio de estradas.