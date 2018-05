Abastecimento de combustível é normalizado gradativamente

Capitais já percebem diminuição das filas nos postos; caminhões de combustível começam a circular sem escolta

A Petrobras Distribuidora informou, nesta quarta-feira (30), que o abastecimento de combustíveis está sendo retomado, "de forma gradativa", em todo o país, após os nove dias de paralisação dos caminhoneiros. Ainda são registrados protestos em vários Estados, mas as estradas estão sendo desobstruídas.



Segundo a subsidiária, alguns pontos do país, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, já operam "dentro da normalidade". Restrições de circulação que impedem o abastecimento ainda ocorrem nas regiões Sul e Sudeste, afetando aeroportos secundários.



As capitais do país são as primeiras a sentirem o reabastecimento. Em São Paulo, as filas para a abastecer veículos nos postos caiu muito, passando de cerca de 4 horas para apenas 30 minutos.



A expectativa é de que até sexta-feira (1), metade de todos os postos da região metropolitana de São Paulo tenham recebido combustível, e de que todos estejam normalizados até domingo (3).



A prefeitura de Porto Alegre estima que a cidade terá 70% dos postos reabastecidos até o fim desta quarta-feira (30). Os caminhões de combustível também começam a circular sem escolta da polícia.



A Petrobras informou que mantém como plano de retomada a prioridade para os serviços essenciais à população, e deve atender os clientes para sua revenda assim que o fim dos bloqueios permitir.



Segundo a BR, até a normalização das operações da subsidiária, "as bases da companhia continuarão operando em regime especial, inclusive no feriado e nos finais de semana".



A equipe de atendentes foi reforçada e mobilizada para estender o horário de atendimento da Central de Serviços da Petrobras Distribuidora.