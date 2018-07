Abaixo-assinado contra Dias Toffoli tem mais de 190 mil assinaturas

Movimento quer impedir que ministro seja eleito presidente do STF

O jurista aposentado Modesto Carvalhosa lançou, na última quinta-feira (12), um movimento que pretende interferir na sucessão da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Trata-se de um abaixo-assinado digital que se manifesta contrário à provável ascensão do ministro Dias Toffoli ao cargo, após o fim do mandato da ministra Cármen Lúcia, em setembro. Às 20h de domingo (15), o documento tinha mais de 191 mil assinaturas.

Segundo Carvalhosa, professor aposentado da USP, a meta inicial do movimento era conquistar 150 mil adesões. Com o número superado, ele decidiu estender a participação pública para 200 mil e ainda pensa em dobrar o número de signatários.

Na justificativa do abaixo-assinado, o jurista alega que para retomar seu "papel fundamental" de "pacificação da sociedade por meio de decisões que garantam a aplicação da Justiça, sobretudo no combate à corrupção que devasta o país", o Supremo precisa eleger um presidente que "possa trazer a pacificação interna e a confiança plena da sociedade na sua mais alta Corte, para o que não está dotado o Ministro Dias Toffoli, pelas razões conhecidas por todos", disse.

Em vídeo publicado em sua página do Facebook, Carvalhosa afirma que Toffoli "é o ministro do PT, ele é o Favreto do PT no Supremo Tribunal Federal. Ele e o Lewandovski", disse. Em sua fala, o jurista refere-se ao procurador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Ricardo Fraveto, que tentou, sem sucesso conceder habeas corpus ao ex-presidente Lula, no último dia 8 de julho; e ao presidente da Segunda Turma do STF Ricardo Lewandowski.



Por meio de assessoria, os citados disseram preferir não comentar o caso.

A sucessão no STF

A eleição para a presidência do STF costuma adotar o critério de antiguidade: é eleito o ministro há mais tempo na Corte que ainda não tenha assumido o posto. Se este critério for adotado, Dias Toffoli será o próximo presidente do Supremo.

O critério, porém, não chega a ser um direito adquirido, como lembra Carvalhosa. O jurista aposentado pretende enviar o abaixo assinado aos ministros do Supremo ao fim do recesso do Judiciário, em agosto, antes da eleição na Corte.