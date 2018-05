95% dos internautas navegam na web enquanto veem TV, diz Ibope

Em 2015, quando houve levantamento semelhante, o índice era de 88%

Assistir à TV e navegar na internet ao mesmo tempo tornou-se um hábito de praticamente todas as pessoas com acesso à web. Segundo pesquisa do Instituto Ibope Conecta, divulgada nesta terça-feira (15), 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. Em 2015, quando houve levantamento semelhante, o índice era de 88%.



O smartphone, dispositivo que já liderava a pesquisa passada (65%), amplia sua vantagem: 81% usam o celular para navegar na internet enquanto assistem TV. O computador vem em segundo lugar, com 16% e o tablet em terceiro, com 8%. Tanto os números de usuários de computador como os de tablet em frente à TV não cresceram como os de quem usa o celular enquanto vê televisão.

Mas o que fazem as pessoas enquanto assistem TV? Segundo o levantamento, a maioria acessa redes sociais (53%), como Facebook, WhatsApp e Instagram. Uma parcela menor (44%) aproveita para navegar passando o tempo durante os comerciais. Além destes, 34% disseram usar o tempo para resolver outras coisas e 9% relataram usar a web para interagir com a transmissão.

A pesquisa foi realizada em abril e entrevistou 2 mil brasileiros que acessam a internet. A amostra abrangeu pessoas das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil.