80% dos presos pela Justiça Federal nunca foram julgados

Se somados os detentos que aguardam recurso, índica passa de 91%

Quatro em cada cinco presos por ordem da Justiça Federal – por crimes como tráfico internacional de drogas, corrupção e violações dos direitos humanos – nunca foram condenados. É o que apontam dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): do total de 2.646 detentos, 80,61% (2.133) cumprem prisão provisória e aguardam o primeiro julgamento pelos crimes dos quais são acusadas.

Se considerados os detentos que já tiveram condenação em primeira ou instâncias, mas que aguardam presas o julgamento de recursos, o índice sobe para 91,83%. Apenas 8,16% (216) dos presos pela Justiça Federal cumprem pena definitiva.

O advogado criminalista Luís Henrique Machado - que teve as prisões preventivas como tema do mestrado pela Universidade Humboldt, em Berlim – diz que "o dado é assustador".

"Ainda existe uma cultura do encarceramento, a resistência de se aplicarem medidas diversas, aplicando-se logo de cara a medida mais grave, que é a prisão", avalia.



Presos sem vínculo com o país

O índice de presos provisórios na Justiça Federal é cerca do dobro do registrado nas Justiças estaduais, que é de 40,40%, segundo dados preliminares do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0 (BNMP 2.0). Das 562.320 pessoas cadastradas como privadas de liberdade pela Justiça dos estados, 226.933 estão encarceradas de modo provisório.

Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Fernando Marcelo Mendes, a situação está relacionada às peculiaridades dos crimes federais, principalmente o tráfico internacional de drogas. Ele destaca que quase metade dos presos provisórios são flagrados com drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

"São pessoas que chegam sem nenhum vínculo com o Brasil. É difícil você aplicar medida cautelar alternativa à prisão, porque elas não têm sequer onde ficar. Na grande maioria dos casos acabam respondendo ao processo presas", disse Mendes, que descarta comparações entre o sistema penitenciário federal e dos Estados, já que o primeiro é bem menor.

Para o advogado Luís Henrique Machado, o alto índice de prisões provisórias na esfera federal pode estar relacionado também aos crimes de colarinho branco, que são de competência de juízes federais e enfrentam "grande intolerância" no conjunto da sociedade às medidas alternativas. O presidente da Ajufe discorda.

"Pelo contrário, a maioria dos réus na Justiça Federal responde aos processos em liberdade. Fica difícil avaliar sem esse dado, que não consta no levantamento do CNJ", afirmou Mendes.