75% dos brasileiros não separam os materiais recicláveis

Levantamento divulgado no Dia do Meio Ambiente mostra que brasileiro sabe da importância da reciclagem, porém não inclui a prática na rotina

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE e encomendada pela Cervejaria Ambev mostra que para 98% das pessoas a reciclagem é importante para o futuro do planeta e 95% concordam que o jeito correto de descartar os resíduos é separando cada um em um saquinho, porém, 75% dos entrevistados não separam os materiais recicláveis, e 28% não sabem nem diferenciar as cores das lixeiras para a coleta do material.



Dos entrevistados, 68% dizem estar atentos na compra de produtos com embalagens que sejam recicláveis. Mas apenas 4% das pessoas sabem que embalagens longa vida são recicláveis, por exemplo. O índice melhora quando se fala em plástico (77%), vidro (64%), papel (50%) e alumínio (47%), mas ainda está distante do ideal. Apenas 40% dos entrevistados afirmam saber que garrafas PET podem ser recicladas e 28% sobre embalagens retornáveis de vidro, por exemplo.



O plástico, por exemplo, é produzido, anualmente, 10,5 milhões de toneladas no Brasil. A quantidade é três vezes maior do que a produção de grãos de café, um dos principais artigos agrícolas do país, esperada para este ano – 3,4 milhões de toneladas, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Levantamento do Selurb (Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana) estima que se o total desse montante de plástico fosse reciclado, seria possível retornar para a economia cerca de R$ 5,7 bilhões.



O Dia do Meio Ambiente é celebrado nesta terça-feira (5) e foi criado pela AGNU (Assembleia Geral das Nações Unidas), em 1972.



93% da população brasileira acredita que aquilo que chama de lixo pode ter valor para outras pessoas e 71% discorda que o lixo deixa de ser sua responsabilidade quando jogado fora, mas a cadeia envolvida nesse processo ainda parece ser um mistério para a maior parte da população. Além disso, 58% acreditam que o lixo vá para aterro sanitário ou lixão, apesar de 51% não concordarem que essa seja a destinação adequada.