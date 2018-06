54 presos fogem de cadeia em Marabá

Durante a confusão, outros dois detentos morreram em confronto com policiais; fuga foi na tarde de terça-feira (26)

Pelo menos 54 presos fugiram do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, em Marabá (PA), no final da tarde de terça-feira (26). Durante a confusão, outros dois detentos morreram em confronto com policiais, segundo informações da Agência Brasil.

De acordo com as Polícias Civil e Militar, a fuga contou com apoio de um grupo armado que agiu do lado externo do centro de recuperação, chegando a trocar tiros com policiais militares que faziam a segurança do complexo penitenciário. Com capacidade para 180 presos, o centro de recuperação abriga 571 custodiados.

A fuga ocorreu por volta das 17h, durante o procedimento de tranca das celas. Um grupo de presos armados rendeu dois agentes prisionais que foram obrigados a abrir várias eclusas do pavilhão carcerário liberando outros detentos.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará divulgou o número (91) 98814-1218 para que possam ser dadas informações sobre foragidos. As informações são sigilosas.

As buscas aos 54 presos que seguem foragidos estão concentradas em uma área de mata próxima ao complexo penitenciário e em um raio de 20 quilômetros da rodovia Transamazônica.