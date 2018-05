42% dos brasileiros já estão estocando alimentos

Pesquisa mostra quais medidas os brasileiros estão tomando durante a greve

Os brasileiros estão tomando medidas para evitar que a greve dos caminhoneiros atrapalhe ainda mais a rotina. Cerca de 42% afirmam que já estocaram (ou pretendem estocar) alimentos e bebidas como forma de prevenção, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) pela MindMiners.



Outros 25% compraram combustível extra para abastecer seus veículos e 29% dos brasileiros contaram ter pago mais caro no preço da gasolina. O levantamento também mostra que 17% dos entrevistados demoraram mais que o normal em filas de postos enquanto outros 16% não conseguiram abastecer.



A Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil) orienta os cidadãos a denunciarem aos Procons de sua região casos em que se identifique que os postos estão praticando valores que representam vantagem manifestamente excessiva.



Do total de entrevistados, 7% dizem não ter conseguido chegar ao trabalho por conta da greve, enquanto 18% conseguiram, porém demoraram mais do que estão acostumados.



Segundo levantamento, 34% dos brasileiros ainda não tomaram nenhuma medida de prevenção.