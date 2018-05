Um milhão de caminhões aderem à greve e fecham 493 rodovias do país

Movimento, que entrou nesta quarta-feira (24) em seu quarto dia cresceu com a adesão das empresas transportadoras de carga

A greve dos caminhoneiros foi reforçada nesta quinta-feira (24) pela adesão de empresas transportadoras de carga, segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam). Ao todo, o órgão diz que participam do protesto 1 milhão de caminhões.



Segundo a associação, as manifestações, que pede uma redução estrutural do preço do diesel

fecham 493 trechos de rodovias federais de todo o país de 24 Estados, além do Distrito Federal. Apenas o Amazonas e o Amapá não registram paralisações. trechos de rodovias federais de todo o País.



Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais são os mais atingidos.