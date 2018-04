Uber termina de notificar usuários por vazamento de dados

No Brasil, 196 mil usuários foram atingidos pelo incidente de vazamento de dados; caso ocorreu no final de 2017

A empresa Uber, uma das que realiza transporte de passageiros por meio de aplicativos, terminou de notificar os mais de 196 mil usuários brasileiros atingidos pelo incidente de vazamento de dados. O caso ocorreu no final de 2017.



De acordo com a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que fechou o acordo com a empresa, a comunicação foi feita por mensagem enviada aos e-mails cadastrados na plataforma da Uber.

Segundo o MP, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, os dados pessoais oriundos das carteiras de habilitação de motoristas parceiros não foram comprometidos. Os dados vazados de brasileiros incluíram nome, endereço de e-mail e telefone celular associada à conta da empresa. Não foi identificado o comprometimento de histórico de local de viagem, número de cartão de crédito e de conta bancária ou data de nascimento.

Segundo o coordenador da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, promotor de Justiça Frederico Meinberg, o acordo foi um importante avanço, pois a notificação de clientes afetados pelo vazamento só tinha ocorrido no Canadá. "Com este acordo, os brasileiros também receberam informações amplas e necessárias sobre o evento conforme determina o Código de Defesa do Consumidor", afirma.