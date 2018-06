Nos últimos sete anos, 236 menores morreram após acidente de trabalho

12.06.2018 17:52

Dados do Ministério do Trabalho e do Ministério da Sáude registraram ainda mais de 15 mil menores vitimados nos últimos seis anos

No dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado no dia 12 de junho, o Ministério do Púbico do Trabalho (MPT) destacou os dados brasileiros sobre o tema. De acordo com a pasta, acidentes de trabalho provocaram a morte de 236 menores entre 2010 e 2017.



As informações do cenário do trabalho escravo no Brasil consta em levantamentos do Ministério do Trabalho, do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho e o Observatório Digital do Trabalho Escravo desenvolvido pelo Ministério e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).



De acordo com os dados, nos últimos seis anos 15.675 menores de 18 anos foram vítimas de acidente de trabalho. Os casos envolvem 946 ações civis públicas que resultaram em 7.203 termos de ajustamento de conduta (TACs).



Ainda de acordo com os levantamentos, entre 2003 e 2017 foram resgatadas 897 crianças em situação de trabalho escravo. Em maio deste ano, uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas resgatou 87 pessoas de uma só vez trabalhando em uma chácara em situação de violação de diretos. Entre eles, 13 eram menores.



Segundo o governo federal, a campanha do Ministério contra o trabalho infantil neste ano visa conscientizar que é mito o entendimento de que é "melhor estar trabalhando, do que na rua".