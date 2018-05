Governo chama reunião para discutir medidas de segurança

O governo federal tenta encontrar soluções para tentar manter o acordo que foi feito ontem com representantes da categoria para suspender a paralisação por 15 dias. No final desta manhã, sem conseguir reverter o bloqueio feito pelos caminhoneiros nas estradas do país, uma reunião foi convocada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI). O Destak confirmou que há a possibilidade de o governo pedir apoio do Exército para desbloquear as vias.

Até o final da manhã desta sexta-feira, o governo federal já conseguiu, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), ao menos 19 medidas liminares para o desbloqueio das vias que estão com o trânsito impedido pelos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), contudo, não consegue atuar no desbloqueio, visto que apenas parte das estradas estão bloqueadas.

O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tentou minimizar a continuidade dos movimentos, e acredita que os bloqueios vão se desmobilizar "progressivamente".