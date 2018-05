Brasil e Suíça se unem contra evasão fiscal

Receita informou que os dois países assinaram acordo para evitar a dupla tributação, movimento que trará mais segurança aos negócios

A Receita Federal assinou nesta quinta-feira (3) com autoridades da Suíça um acordo para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal entre os dois países. De acordo com o Fisco, o documento visa estimular investimentos e fortalecer as relações bilaterais, além de combater o planejamento tributário.



O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que o texto vai trazer mais segurança para os negócios. "A Suíça ocupa a sexta posição dos países que mais investem no Brasil. Nada mais é que uma convenção que dá maior segurança para todos nós", afirmou ele.



Segundo a Receita, o montante de investimentos suíços no Brasil é de aproximadamente US$ 22 bilhões (dado de 2016) e um acordo desse tipo figura entre as "principais demandas do setor privado brasileiro".



Entre as principais empresas daquele país atuantes em território nacional então a alimentícia Nestlé, a fabricante de máquinas e equipamentos ABB e as farmacêuticas Roche e Novartis.



*Com Valor.com