Acidente deixa oito mortos em rodovia no Paraná

Um grave acidente entre um ônibus e dois carros deixou ao menos oito pessoas mortas, na madrugada deste sábado (5), na BR-373 em Candói, no sul do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 30 pessoas ficaram feridas, alguns em estado grave que foram encaminhadas a hospitais da região.

O acidente teria sido provocado por imprudência do motorista de um dos carros, que teria feito uma ultrapassagem em local proibido e batido de frente com o ônibus, que carregava mais de 30 pessoas. Dos mortos, sete estavam no coletivo e um no carro que fez a ultrapassagem. O motorista do carro quebrou as duas pernas.

Trecho da rodovia no local do acidente ainda estava parcialmente interditada na manhã deste sábado. O acidente ocorreu por volta das 3h.