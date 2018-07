Volkswagen revela o T-Cross, 1º SUV compacto da marca no Brasil

Apesar de ainda camuflado, utilitário com base no Polo vai sendo revelado pela fabricante aos poucos

Falta pouco para a estreia do primeiro SUV (utilitário esportivo) compacto da Volkswagen no mercado brasileiro. Derivado do Polo, o T-Cross teve suas primeiras imagens oficiais reveladas pela fabricante na Alemanha. Apesar de ainda camuflado, a marca revelou importantes detalhes sobre o modelo e também alguns equipamentos.



O T-Cross terá exatamente 4,10 metros (m) de comprimento no mercado europeu, de acordo com a Volkswagen. Isso o coloca abaixo dos 4,23 m do Jeep Renegade, dos 4,29 m do Honda HR-V e dos 4,29 m do Nissan Kicks, seus principais concorrentes. Rumores apontam que o T-Cross brasileiro e o indiano terão entre-eixos alongado e, consequentemente, mais comprimento.



Na Europa, a Volkswagen ainda tem o T-Roc, seu segundo SUV compacto e que possui 4,25 m de comprimento. Como o Brasil não terá esse segundo modelo, o T-Cross nacional poderá ser maior para ficar parelho a seus rivais diretos. Uma das artimanhas da Volkswagen para ganhar espaço com o SUV será a segunda fileira de bancos deslizante, como no Fox e na recém reestilizada Chevrolet Spin.



De acordo com a marca, o SUV compacto terá opção de rodas de liga leve de 18 polegadas, painel de instrumentos totalmente digital de 8 polegadas e também um novo volante, diferente da direção do Golf que todos os modelos da marca atualmente usam. Haverá ainda sistema de som Beats com 300 watts de potência e quatro entradas USB.



Na Europa, ele terá cinco versões e três opções inéditas de cores: Preto Uni, Laranja Energetic e Azul Makena Turquoise. Para o mercado brasileiro, podem ser alteradas as opções de versão, cores e equipamentos já divulgados pela Volkswagen, assim como o comprimento total do SUV compacto.



*Com iCarros