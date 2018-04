Volks está 'muito alemã', diz diretor da marca

Durante uma apresentação em Berlim (Alemanha), o chefe de marketing da Volkswagen, Jochen Sengpiehl, declarou que "a marca não está tão bem quando comparada a anos atrás" e parte do motivo dessa queda, além do escândalo de emissões de poluentes, seria que a marca está tentando ser "muito alemã", o que tem diminuído o apelo da marca. As informações são do siteCarscoops

De acordo com a publicação, o executivo teria dito ainda que a missão agora é ter ações mais focadas no consumidor "abraçando" as mídias sociais e anúncios digitais. Sengpiehl afirmou ainda que "nós queremos que a Volks seja mais chamativa e que as pessoas se divirtam com nossos produtos".

Em breve, a Volkswagen apresentará um novo logotipo, que deve ser apresentado na nova família de carros elétricos da marca, baseados nos conceitos ID, ID Buzz (nova Kombi) e ID Crozz.



*Com iCarros