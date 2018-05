Triumph lança a nova linha das Tiger 800 e 1200

A nova linha recebeu uma redução de peso de até 10 quilos. Os modelos XRt e XCa incluem um sistema de iluminação em LED adaptável às curvas, para oferecer maior visibilidade ativa nas curvas. Além disso, a moto também conta com piloto automático atualizado, tela ajustável com display TFT colorido, novos interruptores com design ergonômico e iluminação de fundo, manoplas com aquecimento, um novo sistema assistentes para mudanças das marchas sem a embreagem, ignição sem chave e modo de pilotagem "Off-Road Pro".

O motor, de 141 cv, foi atualizado para oferecer mais potência emn baixas rotações. A embreagem conta com suporte de torque, sistema que auxilia no controle do piloto em todas as superfícies.

Como a Tiger 800, a 1200 conta com mais de 50 acessórios opcionais.

Confira os preços sugeridos:

Tiger 800 XR (R$ 43.190,00)

Tiger 800 XRx (R$ 48.890,00)

Tiger 800 XRx low seat (R$ 48.890,00)

Tiger 800 XCx (R$ 51.390,00)

Tiger 800 XRt (R$ 54.890,00)

Tiger 800 XCa (R$ 55.890,00)

Tiger 1200 XR (R$ 60.090,00)

Tiger 1200 XCx (R$ 73.190,00)

Tiger 1200 XCa (R$ 83.490,00)