Toyota SW4 2019 ganha versão Diamond por R$ 264.990

Chega ao Brasil a linha 2019 do SUV grande Toyota SW4. O modelo recebeu uma nova versão topo de linha, batizada de Diamond, enquanto a variante SR Flex com sete lugares deixa de ser oferecida. Com a nova linha, o SW4 parte de R$ 168.140 na versão SR flex cinco lugares e vai até R$ 264.990 na Diamond diesel sete lugares.

A nova versão Diamond se diferencia do restante da linha pelo protetor de para-choque, rodas de liga leve de 18 polegadas, interior com revestimento de couro e material sintético bege, detalhes com tonalidade bronze na cabine, bancos dianteiros ventilados e sistema de som JBL com 10 alto-falantes. A variante mais cara do SUV ainda conta com chave na cor branca, tapetes Diamond e soleiras personalizadas.

O restante das versões do SW4 continuam como estavam: a de entrada SR Flex tem cinco lugares, ar-condicionado analógico, três airbags, sensor de ré, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e central multimídia de 7 polegadas com GPS, DVD e seis alto-falantes. A SRV, mais cara com motor flex, traz ar-condicionado digital, sete airbags, bancos revestidos de couro com regulagem elétrica para o motorista, partida sem chave e painel com detalhes em madeira.