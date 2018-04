Toyota Hilux SR Diesel 4X4 Automática está de volta

Versão SR Challenge será mantida mesmo com o retorno da versão de entrada

Discretamente retornando ao mercado brasileiro, a versão SR Diesel da Toyota Hilux volta ao catálogo da marca por R$ 156.970. A versão havia sido retirada momentaneamente por conta da variante SR Challenge, que permanecerá no mercado tendo como destaque seu visual off-road.



A novidade, por outro lado, é equipada com motor 2.8 turbo diesel de 177 cv e 45,9 kgfm de torque, atrelado à transmissão automática de seis marchas, sendo uma alternativa mais em conta com essa combinação de motor e câmbio A tração 4x4 é item de série nessa versão.



Entre os equipamentos de série, a Hilux SR Diesel automática traz rodas de liga leve de 17 polegadas, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado, piloto automático, vidros elétricos nas quatro portas e central multimídia com tela de 7 polegadas com GPS, TV digital, DVD, CD Player, câmera de ré, Bluetooth e USB.



*Com iCarros