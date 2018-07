Spin Activ fica mais esportiva

Marca exibe as imagens da versão aventureira da minivan que, além do novo visual, perdeu o estepe externo

A revelou as primeiras imagens e informações a respeito da nova minivan Spin 2019. Por enquanto, apenas a versão Activ teve os detalhes informados.



Nessa configuração aventureira, a minivan chega com o visual renovado, e perdeu o característico estepe externo no tampão do porta-malas.



Ela será oferecida nas configurações Activ (cinco lugares) e Activ7 (de sete lugares). As vendas começam no início de julho, mas os preços ainda não foram revelados.



A Activ recebeu ainda elementos como o aerofólio integrado à tampa traseira, rack de teto com travessas e rodas de liga leve de 16 polegadas com desenho exclusivo para a versão. Por dentro, o carro vem equipado com a segunda fileira de bancos corrediça.



Além dos trilhos, os bancos receberam espumas de diferentes densidades. A Chevrolet adicionou Isofix à linha 2019 da Spin Activ. Pela primeira vez, o modelo pode ser adquirido com a terceira fileira de bancos.



Os dois assentos extras podem ser rebatidos para ampliar o volume de carga. Na configuração de cinco lugares, o porta-malas carrega até 710 litros de bagagens.A nova Spin Activ é equipada com motor 1.8 flex de até 111 cavalos e transmissão automática de seis marchas.



*Com iCarros