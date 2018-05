Seat volta ao Mercosul e quer vender carros no Brasil

Depois de alguns anos fora do mercado latino americano, a fabricante espanhola Seat retornou. As operações começaram no Uruguai com o hatch compacto Ibiza da geração antiga, mas há estudos para voltar a vender carros (devidamente atualizados) no Brasil, Argentina e México. Há planos também para fabricação local.

A Seat saiu oficialmente do Brasil em 2002. Na época, a marca vendia os modelos Ibiza, Cordoba, Inca e Vario, todos derivados do Volkswagen Polo Classic. Apesar do relativo sucesso e das participações constantes no Salão de São Paulo mesmo após deixar o país, a Seat ainda não retornou. Mas essa situação pode mudar com os novos planos de expansão da marca.

Em entrevista ao jornal Expansion

, o presidente da marca Luca de Meo anunciou que a Seat estuda planos de viabilidade para produzir modelos nas mesmas fábricas da Volkswagen no Brasil, Argentina e México. Com o emprego da plataforma modular MQB e diversos componentes compartilhados entre seus modelos, a vinda da marca não ficou mais tão difícil.