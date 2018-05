Salão do Automóvel terá ingressos de R$ 20,63 a R$ 3,5 mil

Evento brasileiro acontece entre os dias 8 e 18 de novembro, no São Paulo Expo

Os ingressos para visitar o Salão do Automóvel de São Paulo 2018j á estão à venda para quem se cadastrou no site do evento. A partir desta segunda-feira (21), a venda estará liberada mesmo para quem não se cadastrou antecipadamente.



Os ingressos individuais custam entre R$ 20,63 (meia entrada) e R$ 180 (kit individual, inteira), dependendo do dia escolhido.



O ingresso mais barato é para a primeira data do evento, 8 de novembro (quinta-feira), quando a inteira sai por R$ 41,25 e a meia por R$ 20,63.



Em seguida, vêm os dias de semana– 9, 12, 13, e 14 de novembro–, com preços entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Já nos finais de semana, emenda e feriado– dias 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de novembro– têm os valores mais altos: de R$ 37,13 (meia) a R$ 74,25 (inteira).

Além dos ingressos individuais, há opção de comprar alguns pacotes especiais. O mais barato, de R$ 130, chamado de "Ingresso Nitro", dá direito a um acesso ao salão, independente do dia.





Há ainda o "Ingresso Passaporte" (ingresso para todos os dias) por R$ 300. O "VIP" dá direito a um acesso em qualquer dia do evento, além de vallet, pulseira para acesso ao Espaço dos Sonhos, onde serão expostos carros de luxo, por R$ 370.



Há o "Box Super Fã" (uma entrada com flexibilidade de data, brindes do salão, estacionamento e entrada exclusiva) por R$ 400.



E o "Premium Experience" (dois ingressos +uma noite de hospedagem para duas pessoas em hotel + ida ao Salão em carro de luxo com motorista + crachá exclusivo colecionável + acesso ao lounge vip + pulseira Espaço dos Sonhos) por R$ 3,5 mil.



30º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018

Quando: 8 a 18 de novembro

Onde: rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda - São Paulo

Horário: 8 e 10 de novembro - 14h às 22h / 11 a 18 de novembro - 13h às 22h



Mais informações no site: www.salaodoautomovel.com.br