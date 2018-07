Réplica do primeiro carro do mundo será vendida pela Mercedes

A réplica fiel do primeiro carro do mundo, o Mercedes-Benz Patent-Motorwagen de 1885, será vendida pela fabricante. Trata-se de um exemplar com baixa quilometragem, produzido em 2002 sob a supervisão da própria fabricante para ser peça de exposição, que foi mantido e cuidado como tal.

Em sua época, o primeiro carro do mundo era vendido por 600 marcos imperiais alemães, ou cerca de R$ 16 mil nos valores atuais. Entretanto, não eram muitos que tinham condições de comprá-lo (pelo contrário) e assim, somente 25 unidades foram produzidas. O baixo volume se explica, entre outras razões, pelo projeto inusitado e tecnológico para a época.



Seu motor é um monocilíndrico, de 1 litro (954cc), que produzia 1 cavalo (o mesmo que um modelo bem simples de bomba d’água). Entretanto, modelos mais modernos do propulsor vinham com o dobro de potência, que levavam o Mercedes-Benz à velocidade máxima de 16 km/h.

O volante do motor era enorme e deitado. O Patent-Motorwagen apresenta três rodas e 265 quilos, o que representou um grande avanço em sua época, uma vez que as carruagens que circulavam no século XIX - algumas, inclusive, com adaptações para motores alimentados a vapor - eram extremamente pesadas.



No primeiro carro do mundo não havia qualquer acelerador. A mudança de velocidade era feita por uma válvula, localizada bem próximo ao banco do condutor, onde era acertada a mistura do combustível para uma rotação mais constante. Apesar da concepção do que seria um carro não ser nada concreta na época, este foi um grande passo para a visão dos engenheiros daqueles tempos, que viriam projetar veículos mais familiares a nós, nas décadas seguintes.